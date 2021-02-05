Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM'nin Filistin lehine verdiği karara tepki
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Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM'nin Filistin lehine verdiği karara tepki

05.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:54
Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM'nin Filistin lehine verdiği karara tepki

Gelen son dakika haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açmaya yetkili olduğu yönündeki kararına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açmaya yetkili olduğu yönündeki kararına tepki gösterdi.

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, "UCM bugün bir yargı kurumu değil siyasi bir organ olduğunu bir kez daha kanıtladı." ifadesini kullandı.

İsrail'in UCM'nin üyesi olmadığını hatırlatan Netanyahu, şöyle devam etti:

"UCM, gerçek savaş suçlarını görmezden geliyor ve bunun yerine, hukukun üstünlüğünü kutsallaştıran güçlü, demokratik hükümete sahip bir devlet olan İsrail'i takip ediyor. UCM bu kararla demokrasilerin kendilerini terörizme karşı savunma hakkını ihlal etti ve barış çemberini genişletme çabalarını baltalayanların eline geçti."

Uluslararası Ceza Mahkemesi, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarına İsrail ve Hamas'ın işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açmaya yetkili olduğuna karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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