Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha hakim karşısında

Son dakika gelişmesine göre İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.