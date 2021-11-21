Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Doğu Kudüs'teki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu

Son dakika... İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist...