Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Doğu Kudüs'teki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu
Son dakika haberler: İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in konuşması ???????- Kabine toplantısından detay KUDÜS - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, düzenlenen kabine toplantısında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in konuşması
???????- Kabine toplantısından detay
KUDÜS - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, düzenlenen kabine toplantısında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.