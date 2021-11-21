Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Doğu Kudüs'teki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Doğu Kudüs'teki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in konuşması ???????- Kabine toplantısından detay KUDÜS - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, düzenlenen kabine toplantısında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in konuşması

???????- Kabine toplantısından detay

KUDÜS - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, düzenlenen kabine toplantısında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki "silahlı saldırı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Doğu Kudüs'teki silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Doğu Kudüs'teki silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Doğu Kudüs'teki silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu

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AA - Son Dakika Haberleri

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