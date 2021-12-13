Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı "BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı" olmasını diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı "BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı" olmasını diledi

Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı sıfatıyla tamamladığı Abu Dabi temaslarında "iki ülke ilişkilerinin halklar arasında barış boyutuna ilerletilmesi amacı taşıdıklarını" söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı sıfatıyla tamamladığı Abu Dabi temaslarında "iki ülke ilişkilerinin halklar arasında barış boyutuna ilerletilmesi amacı taşıdıklarını" söyledi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyareti tamamlarken bugün görüştüğü BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkür etti.

Açıklamada Bennett'in şu ifadeleri yer aldı:

"Gün boyunca iki ülkenin göreceli gücünden bahsettik. Amacımız ilişkileri ilerletmek ve bu sayede sadece liderler arasında değil halklar arasında da bir barışın olması. Buradan, iki ülke arasındaki bu örnek bağların bölgedeki geniş kapsamlı ilişki ağı için bir köşe taşı olacağı yönünde büyük iyimserlikle ayrılıyorum."

BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı olarak dün Abu Dabi'ye ulaşan Bennett, bugün BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile bir araya gelmişti.

Bennett, gün içindeki temaslarında BAE Endüstri ve Gelişmiş Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile iki ülke arasında teknoloji, ticaret ve özellikle yenilenebilir enerji başlıklarında iş birliğini görüşmüştü.

İsrail Başbakanı'nın ayrıca BAE Kültür Bakanı ile karşılıklı spor, film ve televizyon yapım projelerinde iş birliği konularını ele aldığı bildirilmişti.

Bin Zayid, 18 Ekim'de, İsrail Başbakanı'na ülkeyi ziyaret etmesi için davette bulunmuştu.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

 Aşılar, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den keyifleri kaçıracak araştırma

Aşılar, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den keyifleri kaçıracak araştırma

 İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title