Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Görüntü Dökümü: Şehit yakınlarından detay Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerleri tarafından Kudüs'ün kuzeybatısında şehit edilen Filistinli Usame Sıddık Mansur için Biddu beldesinde cenaze töreni düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
Şehit yakınlarından detay
Cenazenin omuzlarda taşınması
Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerleri tarafından Kudüs'ün kuzeybatısında şehit edilen Filistinli Usame Sıddık Mansur için Biddu beldesinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra