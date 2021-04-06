Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Görüntü Dökümü: Şehit yakınlarından detay Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerleri tarafından Kudüs'ün kuzeybatısında şehit edilen Filistinli Usame Sıddık Mansur için Biddu beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Şehit yakınlarından detay

Cenazenin omuzlarda taşınması

Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerleri tarafından Kudüs'ün kuzeybatısında şehit edilen Filistinli Usame Sıddık Mansur için Biddu beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 22:56:09. #1.15#
title