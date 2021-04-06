Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberler: Görüntü Dökümü: Şehit yakınlarından detay Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerleri tarafından Kudüs'ün kuzeybatısında şehit edilen Filistinli Usame Sıddık Mansur için Biddu beldesinde cenaze töreni düzenlendi.