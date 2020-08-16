Son dakika haberleri! İsrail askerlerinden gözaltında bulunan Filistinli 2 çocuğa şiddet
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Son dakika haberleri! İsrail askerlerinden gözaltında bulunan Filistinli 2 çocuğa şiddet

Son dakika haberine göre Filistin Esirler Heyeti, 15 yaşındaki 2 Filistinli çocuğun gözaltındaki sorguları sırasında İsrail askerlerince çok sert şekilde şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Son dakika haberleri! İsrail askerlerinden gözaltında bulunan Filistinli 2 çocuğa şiddet
16.08.2020 22:39 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:42

Filistin Esirler Heyeti, 15 yaşındaki 2 Filistinli çocuğun gözaltındaki sorguları sırasında İsrail askerlerince çok sert şekilde şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan 15 yaşındaki Muhammed Diriye ile Ammar Sevabite'nin sorgu sırasında şiddet gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Beytullahim'e bağlı Beyt Fuccar beldesi sakini Diriye'nin El-Halil kenti yakınlarında gece saatlerinde gözaltına alınmadan önce İsrail askerlerince dövüldükten sonra yerlerde sürüklendiği ve daha sonra askeri bir araca bindirilerek Kiryat Erbaa Yahudi yerleşim biriminde bir sorgu merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Diriye'nin daha sonra sorgulanmak üzere Gush Etzion Yahudi yerleşim birimindeki bir sorgu merkezinde bir gece tutulduğu belirtilen açıklamada, Filistinli çocuğun Nablus yakınlarındaki Megiddo cezaevine nakledildiği ve hala cezaevinde bulunduğu aktarıldı.

Filistinli Sevabite'nin de 17 Mayıs'ta Beyt Fuccar beldesindeki evine şafak vakti düzenlenen baskınla gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, Sevabite'nin gözaltına alınmadan önce ailesinin gözleri önünde darbedildiği kaydedildi.

Sevabite'nin Gush Etzion Yahudi yerleşim birimindeki bir sorgu merkezinde 3 saat boyunca elleri kolları bağlı küçük bir oturak üzerinde sorguya alındığına dikkat çekilen açıklamada, Filistinli çocuğun sorgu sırasında da şiddete maruz kaldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Sevabite'nin de hala Megiddo cezaevinde tutulduğu aktarıldı.

Filistin Esirler Heyeti'ne göre, Megiddo cezaevinde 50 Filistinli çocuk bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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Kaynak: AA

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