Son dakika haberleri | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale
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Son dakika haberleri | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale

Son dakika haberleri | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria'nın Ramallah ile Beytullahim kentlerinin İsrail askeri kontrol noktalarına yakın bölgelerinde gösteri düzenledi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik uygulamalarını protesto eden Filistinliler, araç lastiklerini ateşe verdi ve İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

İsrail askerleri ise göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı.

Bölgede faaliyet gösteren ilk yardım ekipleri, şu ana kadar onlarca göstericinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtirken, olaylarda yaralananın olmadığını vurguladı.

Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'ndaki barikatlar günler sonra kaldırıldı

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazan ayının ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi de günlerce onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

Filistinlilerin günlerdir süren mücadelesinin ardından İsrail polisi, 25 Nisan'da geri adım atarak Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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