Son dakika haberleri: İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri: İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da dün vurulan ve bu sabah hayatını kaybeden 16 yaşındaki Filistinli Ahmed Zahi Beni Şemse'nin naaşı düzenlenen törenle toprağa verildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da dün vurulan ve bu sabah hayatını kaybeden 16 yaşındaki Filistinli Ahmed Zahi Beni Şemse'nin naaşı düzenlenen törenle toprağa verildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Rafediya Devlet Hastanesinden alınan Beni Şemse'nin cenazesi, evinin bulunduğu Beyta beldesine götürüldü.

Filistin güvenlik güçlerinin omuzlarında taşınan Beni Şemse'nin naaşı, ailesinin yaşadığı eve getirildi.

Burada son kez veda edilen Beni Şemse'nin cenazesi, belde camisinde kılınan namazın ardından yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Beni Şemse'nin Beyta beldesi yakınındaki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteride İsrail askerlerince başından vurularak ağır yaralandığı belirtilmişti.

Bu sabah yapılan yazılı açıklamada ise 16 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmuştu.

Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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