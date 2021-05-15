Son dakika haberleri... İsrail askerleri Nekbe'nin 73'üncü yılında Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İsrail askerleri Nekbe'nin 73'üncü yılında Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı

Son dakika haberleri... İsrail askerleri Nekbe'nin 73'üncü yılında Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentin yakınlarında Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentin yakınlarında Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistinliler, Nekbe'nin 73'üncü yılında Gazze Şeridi'ne destek amacıyla Ramallah'ın kuzeyindeki Beit-İl İsrail askeri kontrol noktasında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinli gençler ise yolda araç lastikleri yakarak, İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

Bölgede yaşanan olaylarda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir rapor kaydedilmedi.

İsrail askerleri El-Halil'de bir Filistinliye ateş açtı

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir Filistinlinin İsrail askerlerine araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı, "saldırganın etkisiz hale getirildiği" aktarılırken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı
Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı
İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli daha şehit oldu
İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İşgal altındaki Batı Şeria'da ikisi İsrail güçlerinin, biri Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 3 Filistinli daha şehit oldu.
Son dakika! İşgal altındaki Batı Şeria'da ikisi İsrail güçlerinin, biri Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 3 Filistinli daha şehit oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İsrail askerleri Nekbe'nin 73'üncü yılında Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:53:22. #1.14#

title