Son dakika haberleri! İsrail askerleri Lübnan'dan yüzerek ülkeye geçmeye çalışan bir kişiyi gözaltına aldı
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Son dakika haberleri! İsrail askerleri Lübnan'dan yüzerek ülkeye geçmeye çalışan bir kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haberleri! İsrail askerleri Lübnan'dan yüzerek ülkeye geçmeye çalışan bir kişiyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İsrail ordusu, Lübnan açıklarından yüzerek İsrail sınırını aşmaya çalışan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan açıklarından yüzerek İsrail sınırını aşmaya çalışan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gece saatlerinde İsrail askerleri, Lübnan'dan yüzerek deniz sınırından İsrail topraklarına geçmeye çalışan bir şüpheli gördü. Şüpheliyi fark eden İsrail ordusuna ait bir bot olay yerine geldi ve şüpheliyi sınırın yakınında gözaltına aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu şüphelinin uyruğu hakkında bilgi verilmezken, silahsız olduğu ve sorguya alındığı kaydedildi.

Lübnan makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan ve Ürdün sınırları boyunca ülkeye giriş konusunda bir dizi çabalar yaşandığını duyurmuş ancak bu kişilerin çoğunun iş fırsatı arayan yabancılar olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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