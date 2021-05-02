Son dakika haberleri: İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Bir son dakika haberine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ağır yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ağır yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyinde bir kavşaktan geçtiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli bir kadına ateş açtı.

Haberde, Filistinli kadının yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Beytüllahim'in Husan beldesinden olan 60 yaşlarındaki Filistinli bir kadının, bir İsrail askerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"İsrail askerinin üzerine bıçakla yürüyen Filistinlinin, vücudunun alt kısmına ateş açıldığı" kaydedilen haberde, Filistinlinin ağır yaralandığı ve Kudüs'te bir hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı