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Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 23 Filistinliyi yaraladı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 23 Filistinliyi yaraladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde, aralarında 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 23 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde, aralarında 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 23 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayının Nablus'taki İlk Yardım ve Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenlediğini belirtti.

Cibril, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin Beyta'daki gösteriler sırasında 11 Filistinliyi plastik mermiyle vurarak yaraladığını aktaran Cibril, 4 kişinin ise gösteri sırasında yaşanan arbedede düşerek yaralandığını kaydetti.

Cibril ayrıca Nablus'a bağlı Beyt Decin beldesindeki gösterilerde de 7 Filistinlinin İsrail askerlerince plastik mermiyle vurularak yaralandığını söyledi.

Öte yandan Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde Filistinliler, cuma namazını Yahudi yerleşim birimi olarak planlanan arazinin yakınında kıldı.

El Halil'in Bab ez-Zaviye bölgesi ile Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, Kefr Kaddum beldesindeki gösteride 11 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri tarafından atılan plastik mermiyle yaralandığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 23 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 23 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 23 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 23 Filistinliyi yaraladı

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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