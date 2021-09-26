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Son dakika haberleri! İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi gözaltına aldı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberleri: İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlenen baskınlarda beş Filistinlinin öldürülmesini protesto eden gençlerden ikisini gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlenen baskınlarda beş Filistinlinin öldürülmesini protesto eden gençlerden ikisini gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öldürülen Filistinlilerden üçünün doğum yeri olan Bedu beldesi yakınlarındaki Beyt İcza köyünde bir grup genç, araç lastiği yaktı ve İsrail askerlerine taş ve molotofkokteyli attı.

İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık vermesi üzerine, bazı gençler boğulma tehlikesi geçirdi. İsrail güçlerinin, olaylarda Salih ve Ahmed Divan isimli iki kardeşi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında beş Filistinlinin "şehit olduğu" belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde gece saatlerinde "Hamas hareketine bağlı bir hücrenin çökertilmesi" için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ordunun ortak operasyonu sırasında çatışma çıktığı belirtilmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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