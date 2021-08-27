Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 15 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail askerleri Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güney kesimindeki Beyta beldesinde İsrail askerlerinin müdahalesinde plastik kaplı madeni mermiyle yaralanan 2 kişi ile gaz bombası isabet eden 5 kişinin sağlık ekiplerince tedavi edildiği belirtildi.

Açıklamada, Beyta'da ayrıca onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Kalkiliya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesindeki protestolara müdahalesinde 8 Filistinlinin mermi ile yaralandığını, onlarca kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığını belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusunda yer alan Beyt Decin beldesindeki gösterilere de müdahale ettiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar