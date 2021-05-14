Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Ofra (Ramallah'ın Silvad beldesi yakınları) bölgesinde İsrail askerlerine saldırı girişiminde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığına dikkat çekilirken, olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail ile Filistin basınında yer alan haberlerde ise Ramallah'ın Silvad beldesi yakınlarında bir Filistinlinin, bölgede bekleyen İsrail askerlerine araçlı saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, eylemi gerçekleştiren Filistinlinin olay yerinde İsrail askerlerince şehit edildiği aktarıldı.

Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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