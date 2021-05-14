Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.