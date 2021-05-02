- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu
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- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da elinde bıçak bulunan Filistinli bir kadına ateş etmesi sonucu, kadının ağır yaralandığı belirtildi.

- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu

BATI ŞERİA - İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da elinde bıçak bulunan Filistinli bir kadına ateş etmesi sonucu, kadının ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde elinde bıçak bulunan bir Filistinli kadına ateş etti. Yaralanarak yere düşen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçlerine ait resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kadın, Beytullahim kentindeki Gush Etzion Kavşağı'nda İsrail güçlerine saldırmaya çalıştı. Bir asker saldırgana ateş açarak onu etkisiz hale getirdi. İsrail güçlerinde herhangi yaralanma bildirilmedi" ifadeleri kullanıldı.

- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu
- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu
- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu
- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli kadını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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