Son dakika haberleri... İsrail Askerleri 2 Filistinli Çocuğu Alıkoydu

- İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu

TEL AVİV - İsrail'in Al-Isawiya bölgesinde İsrail güçleri tarafından 2 Filistinli küçük çocuğun alıkonulduğu bildirildi.

İsrail'in Al Isawiya bölgesinde İsrail güçleri tarafından bu kez 2 küçük Filistinli çocuk alıkonuldu. İsrail askerlerinin, korkan çocukların ağlayışlarına aldırış etmeden götürmeye çalışması dikkat çekti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 çocuğu daha gözaltına alarak Kudüs'te bulunan soruşturma merkezlerine götürdüğü belirtildi.

Yetkililer, Şubat ayı boyunca 165 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamış, geçtiğimiz haftada İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud'da Filistinli bir kız çocuğu darp etmiş ve yaralamıştı.