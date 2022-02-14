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Son dakika haberleri | Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Isparta'da NARKOTİM ekipleri tarafından aranan bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişinin tutuklandığı bildirildiOlay Isparta'da meydana geldi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da NARKOTİM ekipleri tarafından aranan bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişinin tutuklandığı bildirildi

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri bir araca operasyon düzenledi içinde 3 kişi bulunan araç ekipler tarafından durdurulup arandı aracın içindeki 3 şüpheli H.Z, S.Z ve H.S.A'nın üzerinden toplamda 41,9 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 63 kullanımlık kağıda emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konulurken 3 şüpheli H.Z, S.Z ve H.S.A gözaltına alındı. 3 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldığı ve 3 şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tragger, Isparta, 3. Sayfa, Haberler

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