Son dakika haberleri! Isparta'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
Son dakika gündem haberine göre Isparta'nın Senirkent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
25.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:59
Isparta'nın Senirkent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 164 gram kubar esrar, 38 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanımı için yapıldığı değerlendirilen 3 aparat ele geçirdi. Operasyonda, M.Y, N.I ve İ.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: AA