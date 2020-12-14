Son dakika haberleri | Isparta'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
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Son dakika haberleri | Isparta'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

14.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:52
Son dakika haberleri | Isparta'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Son dakika haberi... Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 7.20 gram sentetik uyuşturucu, 6.76 gram eroin, 6 koka yaprağı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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