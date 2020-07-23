Son dakika haberleri | Isparta'da orman yangını
Son dakika güncel haberi... ISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
23.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:20
ISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Isparta'da Yenişarbademli İlçesinde yakın olan Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde saat 10: 45'te orman yangını meydana geldi. Yangın 2 Uçak, 5 Helikopter 28 Arazöz ve 3 Dozer müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,
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Kaynak: DHA