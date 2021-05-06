Son dakika haberleri! Isparta'da öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması "tam kapanma"dan dolayı ertelendi

Son dakika haberi... Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.