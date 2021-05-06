Son dakika haberleri! Isparta'da öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması "tam kapanma"dan dolayı ertelendi
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Son dakika haberleri! Isparta'da öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması "tam kapanma"dan dolayı ertelendi

Son dakika haberleri! Isparta'da öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması 'tam kapanma'dan dolayı ertelendi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle taraf avukatları, diğer sanık ve mağdur yakınları duruşmaya katılmadı.

Bu nedenle duruşma, 1 Temmuz'a ertelendi.

Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020'de evinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan B. tutuklanmış, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Hasan B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G'nin ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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