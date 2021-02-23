Son dakika haberleri: Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 104 bin 626 lira ceza
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Son dakika haberleri: Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 104 bin 626 lira ceza

23.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:42
Son dakika haberleri: Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 104 bin 626 lira ceza

Edinilen son dakika haberine göre Isparta'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye toplam 104 bin 626 lira ceza uygulandı.

Isparta'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye toplam 104 bin 626 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet, Yedişehitler ve Kutlubey Mahallesi'ndeki adreslerde kumar oynatıldığı ve ruhsatsız içki sunumu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, üç farkı adrese düzenlediği operasyonda 27 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 104 bin 626 lira ceza kesti.

Öte yandan 3 kişi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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