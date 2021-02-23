Son dakika haberleri: Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 104 bin 626 lira ceza

Edinilen son dakika haberine göre Isparta'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye toplam 104 bin 626 lira ceza uygulandı.