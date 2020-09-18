Son dakika haberleri: Isparta'da, kontrolde sigara içen kişiye maske kuralını ihlalden ceza
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Son dakika haberleri: Isparta'da, kontrolde sigara içen kişiye maske kuralını ihlalden ceza

Son dakika gündem haberi... Isparta'da, trafik kontrolünde maskesini çıkarak polisin karşısında sigara içen kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.

Son dakika haberleri: Isparta'da, kontrolde sigara içen kişiye maske kuralını ihlalden ceza
18.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:06

Isparta'da, trafik kontrolünde maskesini çıkarak polisin karşısında sigara içen kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.

Mimar Sinan Caddesi'nde trafik denetimleri yapan ekipler, kaldırımdan ilerleyen ve plakası kapatılan bir elektrikli bisikleti durdu.

Ceza yazılmasına itiraz eden sürücü S.E, maskesini çıkararak sigara içmeye başladı.

Bunun üzerine ekipler, sürücüye plakayı kapatmak, kask takmamak ve maske takmamaktan toplam bin 537 lira ceza kesti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Yalçın Çelen
Yalçın Çelen
AA Editörü
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