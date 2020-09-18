Son dakika haberleri: Isparta'da, kontrolde sigara içen kişiye maske kuralını ihlalden ceza Son dakika gündem haberi... Isparta'da, trafik kontrolünde maskesini çıkarak polisin karşısında sigara içen kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.

Isparta'da, trafik kontrolünde maskesini çıkarak polisin karşısında sigara içen kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.

Mimar Sinan Caddesi'nde trafik denetimleri yapan ekipler, kaldırımdan ilerleyen ve plakası kapatılan bir elektrikli bisikleti durdu.

Ceza yazılmasına itiraz eden sürücü S.E, maskesini çıkararak sigara içmeye başladı.

Bunun üzerine ekipler, sürücüye plakayı kapatmak, kask takmamak ve maske takmamaktan toplam bin 537 lira ceza kesti.

Kaynak: AA