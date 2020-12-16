Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
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Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

16.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:20

Son dakika gündem haberi: Isparta'da 19 gündür haber alınamayan kişinin kaybolmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Isparta'da 19 gündür haber alınamayan kişinin kaybolmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Deregüme köyünde yaşayan Mustafa Özbay'ın (57) kaybolmasına ilişkin arama çalışmasını sürdüren Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin B.Ö'yü de gözaltına almasıyla yakalananların sayısı 6'ya yükseldi.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.Ö, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Özbay'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 2 Aralık'ta jandarmaya bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılmıştı. Özbay'ın kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Mustafa Özbay'ın son olarak köyünde 27 Kasım'da görüldüğü tespit edilmişti.

Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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