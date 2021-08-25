Son dakika haberleri: Isparta'da kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Isparta'da kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Isparta'da kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Isparta'da bir evin kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Isparta'da bir evin kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çünür Mahallesi'nde tek katlı bir binanın kanalizasyon gider borusundan kedi sesi duyan ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak gider borusunda kedinin sıkıştığı bölgeyi tespit etti. Daha sonra boruda matkap yardımıyla delik açılarak, yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Islandığı ve korktuğu görülen yavru kedi bezle kurutulduktan sonra sonra ev sahibine teslim edildi. - ISPARTA

Son dakika haberleri: Isparta'da kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Isparta'da kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Isparta'da kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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