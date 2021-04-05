Son dakika haberleri | Isparta'da itfaiyeden yılan operasyonu
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Son dakika haberleri | Isparta'da itfaiyeden yılan operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Isparta'da itfaiyeden yılan operasyonu

Son dakika haberlerine göre Isparta'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde saklanan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Isparta'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde saklanan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Davraz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan sesi duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın bahçede saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra mahalleden uzak bir alanda doğal ortamına salındı. - ISPARTA

Son dakika haberleri | Isparta'da itfaiyeden yılan operasyonu
Son dakika haberleri | Isparta'da itfaiyeden yılan operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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