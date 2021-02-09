Son dakika haberleri: Isparta'da hayatını kaybeden İranlı gencin cenazesi ülkesine gönderildi

Bir son dakika haberine göre Isparta'da parkta hayatını kaybeden İranlı gencin cenazesi ülkesine gönderildi.

Isparta'da parkta hayatını kaybeden İranlı gencin cenazesi ülkesine gönderildi.

Kent merkezindeki bir parkta yaşamını yitiren İranlı Hassan Gharibi'nin cenazesi, yakınları ve Isparta'da yaşayan İranlılar tarafından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alındı.

Cenaze, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği aracılığıyla Birleşmiş Milletler fonundan destek sağlanarak İran'a gönderildi.

Isparta Sosyal Hizmet Derneği üyesi İranlılar, Gharibi'nin hayatına kaybetmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Pouneh Jabbari, mülteciler olarak Türk bayrağının altında gururla yaşadıklarını söyledi.

İki gün önce Gharibi'nin hayatını kaybettiğini hatırlatan Jabbari, "Bu durumu dünya insan hakları kurumlarına, Avrupa Birliği'ne duyurmak istiyoruz. Bizim Türkiye'den hiç bir beklentimiz yok, sadece teşekkürlerimizi duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen