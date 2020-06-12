Son dakika haberleri! Isparta'da Gül Festivali yerine 'Gül konvoyu' etkinliği Son dakika haberleri: 7 Haziran arasında yapılmasına karar verilen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen Gül Festivali yerine 'Gül Konvoyu' etkinliği düzenlendi.

ISPARTA Belediyesi'nce bu yıl 4- 7 Haziran arasında yapılmasına karar verilen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen Gül Festivali yerine 'Gül Konvoyu' etkinliği düzenlendi.

Isparta'da gül ve ürünlerinin tanıtımını ile turizmi artırmak amacıyla her yıl düzenlenen Gül Festivali bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Festivalin iptal edilmesi üzerine Isparta Belediyesi, Mimar Sinan Caddesi'nde 'Gül Konvoyu' etkinliği düzenledi. Saat 18.00'de Isparta Belediyesi önünden mehteran ekibi, Off Road kulübü ile motorcuların da katıldığı konvoy, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Araç konvoyunda caddeler gül suyu ile yıkandı. Yine belediyenin TIR kasasında oluşturulan gül bahçesinden ise caddelere gül serpildi.Konvoyu izleyen vatandaşlara, emniyet ekiplerince sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Konvoy, Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in korteji selamlamasının ardından son buldu.

Kaynak: DHA