Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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