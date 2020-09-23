Son dakika haberleri: Isparta'da cenaze namazlarına korona virüs ayarı
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Son dakika haberleri: Isparta'da cenaze namazlarına korona virüs ayarı

23.09.2020 21:03 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:07
Son dakika haberleri: Isparta'da cenaze namazlarına korona virüs ayarı

Son dakika habere göre Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00'de, öğleden sonra ise saat 15.00'te kılınmasına karar verdi.

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00'de, öğleden sonra ise saat 15.00'te kılınmasına karar verdi.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre Isparta'da cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00'de, öğleden sonra ise saat 15.00'te kılınmasına karar verildi.

Öte yandan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kapanış saatleri saat 02.00'den sonra olan işyerlerinin ilgili Belediyelerce kapanış saatleri saat 01.00'e çekilecek. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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