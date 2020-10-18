Son dakika haberleri... Isparta'da bir köy karantinaya alındı
18.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:04
Edinilen son dakika haberine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Sücüllü köyünde, Kovid-19 vakaları tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem aldı, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal