Son dakika haberleri... Isparta'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Isparta'da bir köy karantinaya alındı

18.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:04
Son dakika haberleri... Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Edinilen son dakika haberine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Sücüllü köyünde, Kovid-19 vakaları tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem aldı, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Özgür Özel Fahrettin Koca Engin Yıldırım Süleyman Soylu
Magazin Şevval Sam Derviş Zaim Halil Sezai Caner Cindoruk
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ekim Ateş Ermeni Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 17:04:39. #1.14#
title