Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan ve bir pasajda asansör boşluğuna düşen kedileri kurtardı.