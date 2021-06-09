Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan ve bir pasajda asansör boşluğuna düşen kedileri kurtardı.

Isparta'da itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan ve bir pasajda asansör boşluğuna düşen kedileri kurtardı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir pasajın yaklaşık 6 metre derinliği olan asansör boşluğundan kedi sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla asansör boşluğuna inerek, düşen kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

İtfaiye görevlisinin omzunda indi

Öte yandan, Doğancı Mahallesi'nde bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıktı. İtfaiye görevlisi kediyi bulunduğu yerden alarak omzunda aşağıya indirdi. Ağaçtan kurtulan kedi, itfaiye görevlisinin omzundan atlayarak, ortadan kayboldu. - ISPARTA

Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Isparta'da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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