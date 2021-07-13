Son dakika haberleri: İspanya, Küba'da gözaltına alınan ABC gazetesi muhabirinin serbest bırakılması çağrısında bulundu
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Son dakika haberleri: İspanya, Küba'da gözaltına alınan ABC gazetesi muhabirinin serbest bırakılması çağrısında bulundu

Son dakika haberleri: İspanya, Küba'da gözaltına alınan ABC gazetesi muhabirinin serbest bırakılması çağrısında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... İspanya, Küba'da protestoları takip ederken gözaltına alınan ABC gazetesi muhabirinin serbest bırakılması çağırısında bulundu.

İspanya, Küba'da protestoları takip ederken gözaltına alınan ABC gazetesi muhabirinin serbest bırakılması çağırısında bulundu.

Küba'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yaptığı açıklamada, Küba'daki hükümet karşıtı protestoları takip eden İspanyol gazetesinde çalışan Kübalı Camila Acosta'yı derhal serbest bırakmasının çağırısında bulundu. Albares, "İspanya özgürce protestoların düzenleme hakkı savunuyor. Kübalı yetkililerinden buna saygı duymasını istiyoruz. Camila Acosta'nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Küba'daki en büyük hükümet karşıtı protestolar olarak tanımlanan gösterilerde pazar gününden bu yana ülke çapında en az 100 protestocu, aktivist ve gazeteci gözaltına alındığı bildirildi.

İspanyol ABC gazetesinden tepki

ABC gazetesi ise yayınladığı haberde, Küba'nın Acosta'yı devlet güvenliğine karşı suçlarla suçlamayı planladığını ifade etmiş, İspanya'ya Acosta'nın serbest bırakılmasını diplomatik olarak harekete geçmeye çağırmıştı. Acosta, polis tarafından gözaltında alınmadan önce binlerce kişinin sokaklara indiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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