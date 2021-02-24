Son dakika haberleri | İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 389 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 389 kişi hayatını kaybetti

24.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:40
Son dakika haberleri | İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 389 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 389 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 212 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 389 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 212 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, günlük can kayıplarının halen yüksek olduğu ülkede, yaklaşık iki ay önce her 100 bin kişide 900'lere varan Kovid-19 vaka sayısı 218'e geriledi.

Sadece Madrid ve Bask bölgeleri ile Melilla ve Ceuta kentleri, Avrupa Birliği'nin belirlediği sınıra göre (250 vakanın üzeri) Kovid-19'da aşırı riskli bölgeler arasında yer almaya devam ediyor.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 389 artışla 68 bin 468'e, toplam vaka sayısı 9 bin 212 artışla 3 milyon 170 bin 644'e ulaştı.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş, bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 1480 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede 8 Kasım'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kayıplarında en düşük sayı açıklandı.

Salgından ölenlerin sayısı 16 bin 136'ya, vaka sayısı 800 bin 586'ya çıktı.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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