Son dakika haberleri | İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 766 kişi öldü
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Son dakika haberleri | İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 766 kişi öldü

09.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:58
Son dakika haberleri | İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 766 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 766 kişinin hayatını kaybettiği, 16 bin 402 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 766 kişinin hayatını kaybettiği, 16 bin 402 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında en yüksek günlük can kaybı tespit edildi.

Ülkede dünden bugüne 766 artışla Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 63 bin 61'e yükseldi.

Günlük yeni vaka sayılarında düşüşün devam ettiği İspanya'da toplam vaka sayısı ise 16 bin 402 artarak 3 milyon 5 bin 487'ye ulaştı.

İspanya, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın ardından toplam Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçen 4'üncü Avrupa ülkesi oldu.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş eğilimini sürdürerek, iki hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 630'a geriledi.

Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türü nedeniyle İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan uçuşlara uygulanan kısıtlamaların 2 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatma bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri uygulasa da ekonomik kaygılardan dolayı bu önlemlerin zaman zaman gevşetildiği görülüyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 203 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 583 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 14 bin 557'ye, toplam vaka sayısı da 770 bin 502'ye çıktı.

Başbakan Antonio Costa, twitter hesabından yaptığı açıklamada, OHAL kapsamında uygulanan kısıtlamaların uzatılmasının ve toplu tanı testlerinin sayısının artırılmasının öneminin altını çizdi.

Portekiz'de OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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