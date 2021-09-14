Son dakika haberleri: İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 155 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 155 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 261 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, günlük can kayıpları son iki haftaya göre en yüksek seviyeye çıksa da yeni vakalardaki düşüş devam etti.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam can kaybı 155 artışla 85 bin 548'e, vaka sayısı da 3 bin 261 artışla 4 milyon 918 bin 526'ya ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 109'a geriledi.

Önlemler gevşetiliyor

Diğer yandan salgında "orta riskli" seviyesinde olan İspanya'da özerk bölgelere göre farklılık gösteren önlemler de gevşetilmeye başlandı.

Madrid özerk yönetimi, 20 Eylül'den itibaren bar ve restoranlara getirilen kapasite ve saat kısıtlamalarının sona ereceğini, sinema ve tiyatroların da tam kapasiteyle izleyici alabileceklerini duyurdu.

Aşılama süreci

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 74,6'sına (35 milyon 413 bin 78 kişi) ulaştı.

Ülkedeki 12-19 yaş arasındaki gençlerde Kovid-19 aşısı tamamlananların oranının ise yüzde 60 olduğu belirtildi.