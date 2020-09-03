Son dakika haberleri | İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberine göre İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
03.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:23
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 488 bin 513'e ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 959 kişide daha virüs tespit edildiği, 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 488 bin 513'e, toplam can kaybı ise 29 bin 234'e ulaştı.
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Kaynak: DHA