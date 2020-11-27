Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

27.11.2020 21:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:26
Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 853 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 853 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından yaşamını yitirenlerin sayısı dünden bugüne 294 arttı.

Son 7 günde 1177 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 44 bin 668'e çıktı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı

Ayrıca dün 1 milyon 617 bin 355 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, son 24 saatte 10 bin 853 artışla 1 milyon 628 bin 208'e ulaştı.

Ülkede mevcut durumda 14 bin 819 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 777'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 17 özerk yönetimle, Noel Bayramı ve yılbaşı sürecinde Kovid-19 önlemlerinin ne şekilde alınacağı yönünde görüşmeleri sürdürüyor.

Öte yandan, geçen pazar günü görüştüğü bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından hafta başından bu yana tedbir amacıyla Kraliyet Sarayı'nda karantinada tutulan İspanya Kralı 6. Felipe'nin bugünkü PCR testinin negatif çıktığı ancak karantinada kalmaya devam edeceği bildirildi.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 444 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 276, toplam vaka sayısı da 285 bin 838'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

İlgili Haberler

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı
Magazin Enes Batur Demet Akbağ Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:28:15. #1.15#
title