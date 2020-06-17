Son dakika haberleri | İspanya'da muhalefetten hükümete "Kovid-19 ölümlerini saklıyorsunuz" suçlaması Son dakika gelişmesine göre İspanya'da, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) lideri Pablo Casado, 7 Haziran'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili toplam ölü sayılarını güncellemeyen hükümeti, "Kovid-19 ölümlerini saklamakla" suçladı.

İspanya'da, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) lideri Pablo Casado, 7 Haziran'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili toplam ölü sayılarını güncellemeyen hükümeti, "Kovid-19 ölümlerini saklamakla" suçladı.

PP lideri Pablo Casado, meclis genel kurulunda yapılan ve muhalefetin hükümete sorular yönelttiği oturumda, Başbakan Pedro Sanchez'e hitaben, "Kovid-19'dan ölenlerin sayısı sizin söylediğiniz gibi 27 bin 136 değil 43 bin." diye seslendi.

"Kovid-19'a karşı başarısız bir yönetim sergilediğinizden tüm dünyada kimsenin şüphesi yok." diyen Casado, hükümetin, Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 16 bin az gösterdiğini iddia etti.

Mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumundaki, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal da benzer suçlamalarda bulunup, gerçek ölü sayısının 48 bin olduğunu ileri sürdü.

Salgınla ilgili rakam tartışmasına girmeyen Başbakan Sanchez ise muhalefet partilerinden Kovid-19'a karşı sosyal ve ekonomik mücadelede hükümete destek olmalarını istedi.

Sanchez ayrıca Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin anısına 16 Temmuz'da Madrid'deki Kraliyet Sarayı'nda resmi anma töreni düzenleneceğini, İspanya Kralı 6. Felipe'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey temsilcilerin de buna katılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ile ilgili verileri son dönemde haftalık ölü ve günlük vaka sayılarıyla sınırlı tutarken, en son 7 Haziran'da 27 bin 136 olarak açıkladığı toplam ölü sayısını güncellemiyor.

Kaynak: AA