Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 418 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 418 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son iki haftadır gözlenen düşüş devam ederek 173'e geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 108 artışla toplam can kaybı 79 bin 208'e, vaka sayısı da 6 bin 418 artışla 3 milyon 592 bin 751'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 7 bin 696 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1991'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 40 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarında son 14 gündür, günlük yüzde 2,2 ortalamayla düşüş kaydedildiğini belirtti.

"Salgının kontrol altına alınması hedefinde doğru yolda yürümeye devam ediyoruz." diyen Darias, nüfusun yüzde 30'unun ilk doz Kovid-19 aşısı olduğunu kaydetti.

Hükümet, yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin tutturulacağını savunuyor.

Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır ülke genelinde uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını öngören olağanüstü hal 9 Mayıs'ta sonlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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