Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü
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Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü

06.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:25
Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü

Son dakika haberi: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 347 kişi ölürken, vaka sayısı da 22 bin 516 arttı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 347 kişi ölürken, vaka sayısı da 22 bin 516 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 306 bin 316 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 22 bin 516 artışla 1 milyon 328 bin 832 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde son 24 saatte 347 artış olduğu kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 1088 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 38 bin 833'e çıktığını duyurdu.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında ülke genelinde gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun yüzde 93'ünü etkileyecek (43,9 milyon kişi) şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

Yürürlükteki tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını azaltmayı hedefleyen sol koalisyon hükümeti, daha sert önlemler almadan önce mevcut uygulamaların sonuçlarını görmek için 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini savunuyor.

Portekiz'de yeni vaka sayısında rekor

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 550 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük yeni vakalardaki en yüksek rakam açıklanırken, ölü sayısında da şimdiye kadar tespit edilen en yüksek ikinci veri kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 166 bin 900'e çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 792 oldu.

Portekiz'de Kovid-19'daki ilk dalgadan sonra ikinci kez alınan OHAL kararı ilk aşamada 9-23 Kasım'da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo do Sousa, serbest dolaşım kısıtlamalarını, sağlık önlemleriyle ilgili çalışmalara askerin destek vermesini ve güçlendirilen tedbirlerin yasal yaptırımını içeren OHAL ile ilgili bu akşam halka hitaben konuşma yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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