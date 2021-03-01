Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 467 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 3 günde 467 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 978 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 3 günde 467 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 978 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının 26 Şubat'tan sonra bugün güncellediği Kovid-19 verilerine göre, yaklaşık 2 ay öncesinde 900'lere çıkan her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı, ülke genelinde 175'e kadar geriledi.

Yüksek can kayıplarının devam ettiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 3 günde 467 artışla 69 bin 609'a, vaka sayısı da 15 bin 978 artışla 3 milyon 204 bin 531'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığındaki Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında "Veriler düşüşe geçse de iyi durumda olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Yoğun bakımda halen 3 bine yakın Kovid-19 hastamız var." dedi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Son olarak Katalonya özerk yönetimi, yaklaşık 2 ay sonra alışveriş merkezlerini açma kararı aldı.

Portekiz'de günlük yeni vaka sayıları son 6 ayın en düşük seviyesinde

Portekiz'de, Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve 394 yeni vaka saptandı.

Ülkede 8 Eylül 2020'den bu yana Kovid-19'da günlük yeni vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi, can kayıplarında da önemli düşüş oldu.

Salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bin 351'e, vaka sayısı da 804 bin 956'ya çıktı.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli