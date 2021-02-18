Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 515 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 515 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarının halen yüksek seviyelerde olmasına rağmen son 10 gündür gözlenen düşüşün devam ettiği görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 388 artışla 66 bin 704'e, toplam vaka sayısı 14 bin 515 artışla 3 milyon 121 bin 687'ye ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, üç hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 320'ye geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 105 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 bin 944 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 15 bin 754'e, vaka sayısı da 792 bin 829'a çıktı.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli