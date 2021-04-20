Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 114 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 114 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 486 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 114 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 486 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı düne göre değişmeyerek 230 oldu.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 114 artışla can kaybı 77 bin 216'ya, vaka sayısı da 3 milyon 435 bin 840'a ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 10 bin 345 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 289'unun yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 45 oranı ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Öte yandan aşılama sürecinin hızlandırıldığı İspanya'da tartışma konusu olan ikinci doz aşı süreleriyle ilgili karar verildi.

Kamu Sağlık Komisyonu, ikinci doz aşıların bu zamana kadar uygulandığı gibi Pfizer'da 21, Moderna'da ise 28 gün sonra yapılmaya devam edeceğini duyurdu.

Ülkede mevcut durumda nüfusun yaklaşık yüzde 7,5'inde aşılama süreci tamamlanırken, hükümet ağustos ayı sonuna kadar bu oranın yüzde 70 olmasını hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli