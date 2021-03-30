Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından toplam can kaybı, dünden bugüne 106 artışla 75 bin 305'e, vaka sayısı 3 milyon 275 bin 819'a çıktı.

Son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi.

25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Diğer yandan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yeni yasa gereği, açık alanda spor yapanlar dışında, 6 yaşın üstündeki herkese sosyal mesafe şartı aranmadan, açık veya kapalı her türlü kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

İspanya'da bu zamana kadar açık alanlarda, 1,5 metrelik sosyal mesafenin gerekmediği yerlerde maske takma zorunluluğu bulunmuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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