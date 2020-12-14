Son dakika haberleri! İspanya'da ilk kez bir yaşlı bakımevi müdürü, Kovid-19 ölümünde "cinayetle" suçlandı
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Son dakika haberleri! İspanya'da ilk kez bir yaşlı bakımevi müdürü, Kovid-19 ölümünde "cinayetle" suçlandı

14.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:36
Son dakika haberleri! İspanya'da ilk kez bir yaşlı bakımevi müdürü, Kovid-19 ölümünde

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybeden yaşlı bir kadınla bağlantılı olarak kaldığı bakımevinin müdürü hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açıldı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybeden yaşlı bir kadınla bağlantılı olarak kaldığı bakımevinin müdürü hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açıldı.

İspanyol basınındaki haberde, başkent Madrid'de Kovid-19'dan ölen yaşlı bir kadının ailesi, hastaneye başvurmadığı ve ihmali olduğu gerekçesiyle bakımevinin müdürünü cinayetle suçladı.

İddianameyi kabul eden Madrid Mahkemesi, söz konusu müdürü sanık olarak 26 Şubat'ta ifade vermeye çağırdı.

Bu olay, İspanya'da "ilk defa Kovid-19 kaynaklı ölümler sebebiyle bir yaşlı bakımevi müdürünün suçlanması" açısından dikkati çekti.

İspanya'da salgın nedeniyle yaşlı bakım evlerindeki yakınlarını kaybeden çok sayıda aile, "gerekli tedbirlerin alınmadığı, hastaneye götürülmeyip ölüme terk edildiği" iddialarıyla bakım evleri görevlileri hakkında benzer suçlamalarda bulunuyor.

Leganes'deki bakımevinde kalan yaşlılardan 9'unun ölümü

Diğer yandan Madrid özerk yönetimindeki Leganes kentinde de bir bakımevinde kalan yaşlılardan 9'unun Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi üzerine Madrid İl Mahkemesi soruşturma emri çıkardı.

İspanya'da Kovid-19'dan bugüne kadar 48 bin 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, bunların 24 binden fazlasının bakım evlerinde kalan yaşlılar olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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