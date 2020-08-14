Son dakika haberleri: İspanya'da iki özerk yönetimde Kovid-19'a karşı açık alanda sigara içme yasağı getirildi
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Son dakika haberleri: İspanya'da iki özerk yönetimde Kovid-19'a karşı açık alanda sigara içme yasağı getirildi

Son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hızla artan yeni vakalara karşı önlem olarak iki özerk yönetim, sosyal mesafenin sağlanmadığı açık kamusal alanlarda sigara içme yasağı uygulaması başlattı.

Son dakika haberleri: İspanya'da iki özerk yönetimde Kovid-19'a karşı açık alanda sigara içme yasağı getirildi
14.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:30

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hızla artan yeni vakalara karşı önlem olarak iki özerk yönetim, sosyal mesafenin sağlanmadığı açık kamusal alanlarda sigara içme yasağı uygulaması başlattı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan, ülkenin kuzeybatısındaki Galisya'da başlayan sigara içme yasağına, Kanarya Adaları da katıldı.

Karar, sağlık uzmanlarının, sigara içmek için kamusal açık alanlarda zorunlu olan maske takma kuralına uymayanların virüsün yayılmasında etkili olabileceği uyarısı sonrasında alındı. Kararda, sadece sokak ve park gibi kamusal açık alanlarda değil restoran ve kafelerin teraslarında da sigara içilmesine yasak getirildi.

Virüsün yayılmasını önlemek için evden çıkar çıkmaz maske kullanılmasının, sosyal mesafenin korunmasının ve temizliğin şart olduğu da yetkililer tarafından bir kez daha vurgulandı.

Galisya ve Kanarya Adaları'nın ardından Katalonya, Madrid, Asturias, Valensiya, Kantabriya, Castilla La Mancha ve Castilla y Leon gibi diğer özerk bölgeler de benzer şekilde sigara içme yasağının getirilmesine ilişkin çalışmalar başlattıklarını duyurdu.

Kovid-19'da yeni vakalarda ciddi artışların gözlemlendiği İspanya'da, Sağlık Bakanlığı dünkü verilerinde son 24 saatte 2 bin 935 yeni vaka açıklamıştı.

Bu arada sağlık çalışanları ve doktorların bağlı olduğu sivil örgütler, Kovid-19'dan dolayı mart ve nisandakine benzer şekilde hastanelerde yoğunluk olabileceği uyarısında bulundu.

Verilen rakamlarda, haziranda büyük ölçüde azalan Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı hastanelerdeki yoğunluk oranının, temmuzdan bu yana 5 kat arttığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla da yeni vakalardaki hızlı artıştan dolayı özerk yönetim hükümetlerinin sağlık departmanlarını bugün acil toplantıya çağırdı.

Vatandaşlarına Katalonya, Madrid, Aragon başta olmak üzere İspanya'nın bazı bölgelerine gitmemeleri tavsiyesinde bulunan birçok Avrupa ülkesi, İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulaması başlatmıştı.

Son verilere göre, İspanya'da Kovid-19'da PCR testlerine göre toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaşırken, 28 bin 605 kişi de hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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