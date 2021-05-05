Son dakika haberleri: İsmail Demir: İlk motor BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti

Edinilen son dakika haberine göre SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir; tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir; tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı