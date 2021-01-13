Son dakika haberleri | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
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Son dakika haberleri | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi

13.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:53

Son dakika gündem haberi... Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Son dakika haberleri | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
Son dakika haberleri | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
Son dakika haberleri | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
Son dakika haberleri | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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